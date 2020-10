I numeri impressionati dell’impatto catastrofico che il Covid ha avuto sul traffico aereo

(Di martedì 13 ottobre 2020) La pandemia-19 haun impatto drammatico esul, basti pensare che sono 100mila i posti di lavoro tagliati dalle compagnie aeree finora. A testimoniarlo inoltre sono icontenuti nel World Airport Traffic Report (Watr) di Aci World. Il Watr di Aci include i dati di 2.565 aeroporti in oltre 180 paesi in tutto il mondo e il rapporto di quest’anno – sottolinea l’associazione – contiene i dati più completi mai raccolti. Nel 2019 il numero di passeggeri del trasportonel mondo ha superato i 9,1 miliardi, con un aumento del 3,5% rispetto al 2018, a dimostrazione di un’industria aeronautica sana prima dell’impattodell’attuale pandemia. L’anno ...

Ultime Notizie dalla rete : numeri impressionati

OA Sport

Numeri impressionanti che non si possono sottovalutare, il diabete continua ad essere una malattia ancora molto diffusa e spesso troppo ignorata. Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa, riguarda ...Il sub-contrabasso J’Elle Stainer, il più grande saxofono del mondo vincitore del Guinness World Records, torna al Museo del Saxofono di Fiumicino per un evento eccezionale! Sabato 17 ottobre, alle or ...