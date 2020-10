Eloisa Fontes, modella ricca bellissima ma infelice, scompare: ecco dov’era (Di martedì 13 ottobre 2020) Ritrovata la modella scomparsa nel giugno 2019 negli Stati Uniti. Vagava in Brasile, nelle Favelas di Morro do Cantagalo. Eloisa Pinto Fontes (Fonte foto: web)Era scomparsa nel nulla, nella enorme New York, la bellissima modella ventiseienne, Eloisa Pinto Fontes. Di lei, si erano perse le tracce il 4 giugno 2019, più di un anno fa, ed ora è stata ritrovata in condizioni sospette. Vagava per le Favelas del Brasile, le autorità locali erano state avvisate che c’era una sconosciuta nella zona, che camminava scalza e senza maglietta. Quando l’hanno fermata, hanno riconosciuto Eloisa, in una baraccopoli di Rio de Janeiro. Leggi anche>>> Brindisi, 23enne ferito nel corso di una rapina in pizzeria: ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020) Ritrovata lascomparsa nel giugno 2019 negli Stati Uniti. Vagava in Brasile, nelle Favelas di Morro do Cantagalo.Pinto(Fonte foto: web)Era scomparsa nel nulla, nella enorme New York, laventiseienne,Pinto. Di lei, si erano perse le tracce il 4 giugno 2019, più di un anno fa, ed ora è stata ritrovata in condizioni sospette. Vagava per le Favelas del Brasile, le autorità locali erano state avvisate che c’era una sconosciuta nella zona, che camminava scalza e senza maglietta. Quando l’hanno fermata, hanno riconosciuto, in una baraccopoli di Rio de Janeiro. Leggi anche>>> Brindisi, 23enne ferito nel corso di una rapina in pizzeria: ...

