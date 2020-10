Eleonora Daniele e l’attacco insensato a Chiara Ferragni | “non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid”

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri, durante la messa in onda di Storie Italiane su Rai 1, la conduttriceha parlato con Simona Ventura di. Ieri sera, infatti, è andato in onda il docufilm dell’imprenditrice digitale,– Unposted, cui è seguita un’ampia intervista assieme a Simona Ventura. A un certo puntosembra voler attaccaresulla questione Covid-19. La conduttrice chiede dunque alla Ventura: Sbaglio o non le hoil Covid? Cioè una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata eccetera eccetera dovrebbe ...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - LudovicoSalvad1 : RT @aspiesdiary: Che imbarazzo le uscite di Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Che lei abbia un grande seguito è innegabile, che abbia ra… - hoodsvojce : che poi signoreiiddio chiudete quel cesso di programma di Eleonora Daniele che davvero è qualcosa di osceno. - bwshinxs : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

La conduttrice: "Non l'ho sentita parlare di covid, invece dovrebbe essere un esempio in virtù dei tanti follower". E Simona Ventura, in collegamento con il talk, difende l'influencer ...L'intervista di Blogo al conduttore che torna su La7 con Mica pizza e fichi da domenica prossima e che non nasconde l'amarezza verso la Rai ...