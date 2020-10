Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni, ma Fedez la difende (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele si schiera a fianco del Codacons e contro Chiara Ferragni e soprattutto contro la messa in onda su Rai2 il 12 ottobre del docu-film Unposted e dello speciale a lei dedicato dal titolo Fenomeno Ferragni. In risposta arriva Fedez per una giornata di normale follia. Eleonora Danele durante un’intervista con Simona Ventura che aveva realizzato lo speciale, ha espresso a sua stima per l’associazione dei consumatori. Fedez non ha apprezzato le parole della conduttrice di Storie Italiane contro la moglie e in un post ha difeso la moglie. Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 13 ottobre 2020)si schiera a fianco del Codacons e controe soprattutto contro la messa in onda su Rai2 il 12 ottobre del docu-film Unposted e dello speciale a lei dedicato dal titolo Fenomeno. In risposta arrivaper una giornata di normale follia.Danele durante un’intervista con Simona Ventura che aveva realizzato lo speciale, ha espresso a sua stima per l’associazione dei consumatori.non ha apprezzato le parole della conduttrice di Storie Italiane contro la moglie e in un post ha difeso la moglie. Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il ...

