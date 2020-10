Di Berardino | continuare con lezioni in presenza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Come Regione Lazio continuiamo a impegnarci per cercare di garantire la continuita’ della didattica in classe. Da questa estate abbiamo attivato misure e strumenti straordinari nella convinzione che il valore formativo della scuola non possa essere ridotto alla mera didattica”, Cosi’ in una nota Claudio Di, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. “Gli stessi studenti che incontro ogni settimana affermano di volerad andare a scuola e che il rapporto diretto con i compagni non e’ sostituibile da altre formule a distanza.” Prosegue Di: “Abbiamo introdotto per primi i test sierologici per gli insegnanti, piu’ recentemente abbiamo avviato la campagna di test rapidi per studenti e personale scolastico, abbiamo attivato un ...