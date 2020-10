Dal Governo un Dpcm soft. Adesso tocca a noi essere responsabili. Feste private fino a 6 invitati. C’è lo stop alle gite scolastiche (Di martedì 13 ottobre 2020) Dal calcetto al basket: stop al mondo degli sport amatoriali di contatto. Niente gite scolastiche e raccomandazione sull’uso delle mascherine in casa con non conviventi. stop alle Feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone. Per le cerimonie legate a matrimoni, battesimi, funerali limite fissato a 30 partecipanti. Massimo mille persone agli eventi sportivi e stretta alla movida con divieti di assembramenti davanti ai locali dalle ore 21. Sono queste le nuove regole anti Covid destinate a entrare nel Dpcm che il Governo intende approvare. Un tentativo di scongiurare misure più dure. “Escluderei lockdown e lo dico a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Dal calcetto al basket:al mondo degli sport amatoriali di contatto. Nientee raccomandazione sull’uso delle mascherine in casa con non conviventi., con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone. Per le cerimonie legate a matrimoni, battesimi, funerali limite fissato a 30 partecipanti. Massimo mille persone agli eventi sportivi e stretta alla movida con divieti di assembramenti davanti ai locali dore 21. Sono queste le nuove regole anti Covid destinate a entrare nelche ilintende approvare. Un tentativo di scongiurare misure più dure. “Escluderei lockdown e lo dico a ...

