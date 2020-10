Crollano i tassi all'asta BTp. Per la prima volta cedola zero sui titoli triennali (Di martedì 13 ottobre 2020) Il momento per il Tesoro è particolarmente propizio considerando il recente rally dei BTp i cui rendimenti nell’ultimo mese sono scesi dall’1 al 0,66 per cento Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Il momento per il Tesoro è particolarmente propizio considerando il recente rally dei BTp i cui rendimenti nell’ultimo mese sono scesi dall’1 al 0,66 per cento

