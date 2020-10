Covid 19 | a Monte di Procida 62 positivi | stop a tutte le riunioni

Agenzia_Ansa : Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid-19 In 200 ad un matrimonio, focolaio a Monte di Procida #ANSA - corrmezzogiorno : #Napoli Altri contagi da festa nuziale ancora lockdown Monte Procida - puntomagazine : Chiuse le sale gioco e i centri di scommesse, i centri anziani, le palestre e sono sospese tutte le attività sporti… - montediprocida : PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Monte

E tra l’altro è applicato al Palazzo di Giustizia dal Giudice di Pace, quindi alla scadenza potrebbe ritornare in via Monte San Gabriele ... Tentiamo presente anche la situazione Covid: abbiamo ...Pranzo al sacco alla Madonna del Monte, oppure in paese nei ristoranti di Marciana ... Non è purtroppo possibile raccogliere il contributo in loco il giorno stesso. Per le misure anti-Covid ...