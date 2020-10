Cosa prevede l’ultimo Dpcm (che avrà validità per 30 giorni) (Di martedì 13 ottobre 2020) Le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano aver trovate quasi tutte conferme nel testo dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siglato nella notte da Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci sono alcune variazioni e specifiche rispetto a quanto trapelato nella giornata di lunedì. Ecco Cosa prevede il nuovo Dpcm: dalla chiusura anticipata di bar e ristoranti, alle restrizioni per gli sport di contatto (a livello amatoriale), fino alla gite scolastiche, al divieto di feste al chiuso e all’aperto e alla raccomandazione di non ospitare più di sei persone in casa (per evitare assembramenti domestici). LEGGI ANCHE > Luigi Abbate, il giornalista che si è scontrato con Conte a Taranto Si parte dall’argomento che ha fatto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Le indiscrezioni degli ultimisembrano aver trovate quasi tutte conferme nel testo dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siglato nella notte da Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci sono alcune variazioni e specifiche rispetto a quanto trapelato nella giornata di lunedì. Eccoil nuovo: dalla chiusura anticipata di bar e ristoranti, alle restrizioni per gli sport di contatto (a livello amatoriale), fino alla gite scolastiche, al divieto di feste al chiuso e all’aperto e alla raccomandazione di non ospitare più di sei persone in casa (per evitare assembramenti domestici). LEGGI ANCHE > Luigi Abbate, il giornalista che si è scontrato con Conte a Taranto Si parte dall’argomento che ha fatto ...

