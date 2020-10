Amazon Prime Day 2020: Star Wars: Squadrons, Need for Speed Hot Pursuit Remastered e The Sims 4 + Star Wars Bundle in offerta (Di martedì 13 ottobre 2020) Le incredibili offerte di Amazon Prime Day 2020 sono partite oggi e dureranno fino a domani, 14 ottobre. Come avrete visto, i videogiochi sono tra i prodotti in promozione e mentre questa mattina vi abbiamo riportato le offerte per PS4, PSVR e alcuni titoli Sony, ora vi segnaliamo interessanti sconti per tre apprezzati giochi.Per tutti i fan delle quattro ruote, Amazon Prime Day propone in offerta Need for Speed Hot Pursuit Remastered al prezzo di 14,99 Euro, anziché 33,89 Euro.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Le incredibili offerte diDaysono partite oggi e dureranno fino a domani, 14 ottobre. Come avrete visto, i videogiochi sono tra i prodotti in promozione e mentre questa mattina vi abbiamo riportato le offerte per PS4, PSVR e alcuni titoli Sony, ora vi segnaliamo interessanti sconti per tre apprezzati giochi.Per tutti i fan delle quattro ruote,Day propone inforHotal prezzo di 14,99 Euro, anziché 33,89 Euro.Leggi altro...

team_world : Abbiamo selezionato 10 prodotti disponibili OGGI E DOMANI su #Amazon ad un prezzo SCONTATO. ? Se non sai cosa acqui… - lucasofri : 10 sconti davvero interessanti del Prime Day - GamingSedia : OFFERTA 'AMAZON PRIME DAY'. Vinsetto Sedia da Gaming con Cuscino Poggiatesta e Lombare Ergonomica Altezza Regolabil… - Lan_bichen : Non so se sfruttare il mio buono Amazon adesso con le offerte del prime day oppure tenerlo per più avanti... - Eurogamer_it : #AmazonPrimeDay2020 sconti su cuffie e auricolari. -