Amazon Prime Day 2020: al via gli sconti su PS4, PSVR e alcuni titoli di Sony (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partiti gli sconti di Amazon Prime Day 2020 e Sony ha delle interessanti offerte per i giocatori che riguardano console, PSVR e alcuni titoli esclusivi.Nello specifico, tra le offerte console troviamo PS4 Pro da 1TB + PlayStation Network card da 20 Euro a 369,99 Euro, mentre PS4 Slim da 500 GB + 2 controller è disponibile a 269,99 Euro. Infine, PS4 Slim da 500 GB + FIFA 21 è in offerta a 299.99 euroPassando a PSVR, il visore è in offerta nel Mega Pack 2 + Camera + 5 Giochi a 254.99 Euro.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partiti glidiDayha delle interessanti offerte per i giocatori che riguardano console,esclusivi.Nello specifico, tra le offerte console troviamo PS4 Pro da 1TB + PlayStation Network card da 20 Euro a 369,99 Euro, mentre PS4 Slim da 500 GB + 2 controller è disponibile a 269,99 Euro. Infine, PS4 Slim da 500 GB + FIFA 21 è in offerta a 299.99 euroPassando a, il visore è in offerta nel Mega Pack 2 + Camera + 5 Giochi a 254.99 Euro.Leggi altro...

team_world : Poche ore ci dividono dall'inizio del #PrimeDay: domani e il 14 ottobre sono previste super offerte su Amazon ?? ?… - team_world : È in corso su #Amazon il #PrimeDay: OGGI E DOMANI due giornate di SCONTI e OFFERTE ESCLUSIVE per gli abbonati a Pri… - Nintendari_it : RT @Plaffo: Prime Day 2020 – 48 ore di offerte dedicate agli utenti Amazon Prime! Ecco le MIGLIORI promozioni | x2 - danyvasco1973 : RT @lisciacatanese: ??In occasione del #PrimeDay, lo zio - szivy77 : RT @AmazonNewsItaly: Prime Day è arrivato! Pronti, partenza, risparmia ?? scopri le offerte su tutto ciò che desideri su -