Via libera della Camera a fiducia su decreto Agosto (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'Aula della Camera ha approvato con 294 sì e 217 no (2 gli astenuti) la questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge Agosto. Ora l'Assemblea procederà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, alle dichiarazioni di voto finali. Il via libera definitivo al provvedimento è atteso per la serata, visto che il decreto va convertito in legge entro domani.

Intanto l'Aula della Camera ha approvato con 294 voti favorevoli, 217 contrari e 2 astenuti la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Agosto. Il via libera definitivo al provvedimento è previsto ...

Via libera, come si legge nella bozza, all’attività motoria "purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo sia convivente". Gli studi professionali devono ...

