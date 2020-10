Via libera a 18000 lavoratori extracomunitari (Di lunedì 12 ottobre 2020) A renderlo noto è la Coldiretti nel sottolineare gli effetti del decreto flussi 2020 del Viminale, pubblicato in Gazzetta ufficiale, particolarmente rilevanti per combattere la carenza di lavoratori ... Leggi su ilgazzettinobr (Di lunedì 12 ottobre 2020) A renderlo noto è la Coldiretti nel sottolineare gli effetti del decreto flussi 2020 del Viminale, pubblicato in Gazzetta ufficiale, particolarmente rilevanti per combattere la carenza di...

LaStampa : La decisione dell’Agenzia del farmaco: «Strumento efficace ed etico». Svolta per la tutela delle giovanissime. Cons… - vitocrimi : Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al testo base del @Mov5Stelle sul… - pietroraffa : ??Per 110 giorni mi sono chiesto a che punto fossimo con l'abolizione dei #decretisicurezza di Salvini. Stasera il… - sancono65 : RT @LaVeritaWeb: Lampedusa di nuovo presa d'assalto, eppure Luciana Lamorgese se la prende con i tavolini ravvicinati a Milano e annuncia m… - Affaritaliani : Dl Agosto, via libera dalla Camera alla fiducia con 294 sì -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Coronavirus, alle 15 nuova riunione del CTS: atteso via libera su quarantena di 10 giorni e un solo tampone in uscita Orizzonte Scuola Dl Agosto, via libera dalla Camera alla fiducia con 294 sì

L'Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sul decreto Agosto con 294 voti favorevoli. I voti contrari sono 217, 2 gli astenuti. Ora l'Assemblea di Montecitorio passa all ...

Covid e ricerca: presentati a Trieste gli studi promossi dall'ASUGI

137 gli studi per i quali è stato chiesto il via libera. 72 quelli pubblicati negli stessi mesi. Epidemiologia, gestione del paziente, effetti del Covid a lungo termine e nuovi metodi diagnostici ...

L'Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sul decreto Agosto con 294 voti favorevoli. I voti contrari sono 217, 2 gli astenuti. Ora l'Assemblea di Montecitorio passa all ...137 gli studi per i quali è stato chiesto il via libera. 72 quelli pubblicati negli stessi mesi. Epidemiologia, gestione del paziente, effetti del Covid a lungo termine e nuovi metodi diagnostici ...