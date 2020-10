Verso stop a calcetto e sport amatoriali. Codacons pronto a ricorsi a tutela dei consumatori (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se il Governo inserirà nel prossimo Dpcm lo stop al calcetto e agli altri sport amatoriali, dovrà prevedere esplicitamente il rimborso in denaro in favore degli utenti che hanno sostenuto spese per attività che ora non potranno più essere praticate. Lo afferma il Codacons, pronto anche in Friuli Venezia Giulia alla guerra legale in favore dei consumatori. I provvedimenti allo studio del Governo e finalizzati a limitare i contagi avranno inevitabili effetti non solo sulle abitudini dei cittadini, ma anche sulle loro tasche – spiega il Codacons – Lo stop agli sport amatoriali determinerà l’impossibilità di praticare tutta una ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se il Governo inserirà nel prossimo Dpcm loale agli altri, dovrà prevedere esplicitamente il rimborso in denaro in favore degli utenti che hanno sostenuto spese per attività che ora non potranno più essere praticate. Lo afferma ilanche in Friuli Venezia Giulia alla guerra legale in favore dei. I provvedimenti allo studio del Governo e finalizzati a limitare i contagi avranno inevitabili effetti non solo sulle abitudini dei cittadini, ma anche sulle loro tasche – spiega il– Loaglideterminerà l’impossibilità di praticare tutta una ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : Covid, verso lo stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte, limiti ai banchetti - AnsaValledAosta : Covid: Valle d'Aosta, verso stop visite in microcomunità. Proposta di Baccega a Testolin, non vogliamo perdere temp… - riviera24 : Verso stop a calcetto e sport amatoriali in Liguria, Codacons: «Rimborsi in denaro per gli utenti» -