Troppi positivi nell' Under 21 | contro l' Irlanda in campo l' Under 20

AGI - Sarà la Nazionale Under 20 a scendere in campo contro l'Irlanda domani per le qualificazioni al campionato europeo Under 21. Lo comunica la Figc sul proprio sito. Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni - si legge - nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa il match con la Repubblica d'Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato

