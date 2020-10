Sileri contro Diego Fusaro | “Legga qualche libro di medicina in più”

Leggi su zon

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Di scena ieri sera, nello studio di Non è l’Arena, lo sinfuocato tra Pierpaolo: motivo del contendere, la gestione dell’emergenza sanitaria Da studio televisivo quello di Non è l’Arena su La7 ieri sera si è trasformato in un ring, una pedana per schermidori, in cui armati del fioretto delle loro lingue e ragioni, il viceministro della Salute Pierpaoloe il filosofohanno dibattuto sulla gestione della pandemia di Coronavirus in Italia. Per, noto da sempre per le sue posizioni border line e “anti-sistemiche”, imporre l’uso della mascherina e la misura del distanziamento sociale significa far ripiombare ...