Quarantena: tempi più brevi 10 giorni, un tampone negativo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e con i numeri dei contagiati in rialzo e le terapie intensive che aumentano ogni giorno di più, il governo si prepara ad un nuovo Dpcm con una grande novità su tutte: diminuirà il tempo della Quarantena fiduciaria. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e con i numeri dei contagiati in rialzo e le terapie intensive che aumentano ogni giorno di più, il governo si prepara ad un nuovo Dpcm con una grande novità su tutte: diminuirà il tempo dellafiduciaria. Segui su affaritaliani.it

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Governo, quarantena: tempi più brevi 10 giorni e un solo tampone negativo - Affaritaliani : Governo, quarantena: tempi più brevi 10 giorni e un solo tampone negativo - pama_dei : @ineedsomesleepK @vitalbaa @domanigiornale Ma qualcuno di voi ha capito che il concetto di quarantena vale per tutt… - SkullFaceLeon : @nox_2793 @Fraboys69 Fidati... non riescono a rispettare i tempi... persone obbligate a quarantena prolungate... es… - alpardu : RT @osservando001: @Corriere Il governo ti costringe a fare la quarantena,ti dice che non é malattia e che ti devi prendere le ferie. @Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena tempi Covid, Ricciardi: "Per la quarantena bastano 10 giorni, ma serve il tampone" La Repubblica Coronavirus in Italia, ultime notizie. Toti: 'Probabile in Dpcm test rapidi e quarantena ridotta'

Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 Toti: Probabile ...

Covid-19: i test rapidi arrivano a scuola. Le indicazioni del ministero della Salute

Sarà necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti della malattia Covid-19 ...

Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 Toti: Probabile ...Sarà necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti della malattia Covid-19 ...