Percassi: «L’Atalanta vuole vincere sempre, ma non parlo di scudetto» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Atalanta non vuole voli pindarici e rispedisce al mittente i tentativi di fare esporre lui e i suoi tesserati parlando di tricolore. «Perché dovrei parlare di scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato» ha detto a L’eco di Bergamo. Antonio Percassi rincara la dose «Semplicemente non colloco l’Atalanta, non è l’anno: molte squadre si sono rinforzate. Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha avvicinate. Poi c’è il gruppo di chi punta l’Europa, e le sorprese. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere. Poi a primavera ci guarderemo intorno». Foto: Twitter Atalanta L'articolo Percassi: «L’Atalanta vuole ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Atalanta nonvoli pindarici e rispedisce al mittente i tentativi di fare esporre lui e i suoi tesserati parlando di tricolore. «Perché dovrei parlare di? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato» ha detto a L’eco di Bergamo. Antoniorincara la dose «Semplicemente non colloco l’Atalanta, non è l’anno: molte squadre si sono rinforzate. Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha avvicinate. Poi c’è il gruppo di chi punta l’Europa, e le sorprese. Noi dobbiamo giocareper. Poi a primavera ci guarderemo intorno». Foto: Twitter Atalanta L'articolo: «L’Atalanta...

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Gennaio 2020 e Settembre 2020. Cedendo due calciatori che non hanno praticamente mai giocato in Serie A con l'Atalanta, l… - DaiDea7 : @Ludoovico @FBiasin Io lo dico da anni che l’Atalanta come dirigenti è la migliore d’Italia. Dal settore giovanile… - Lorenzo01016735 : @LucaFiorino24 Super realtà complimenti ai Percassi e l’Atalanta - VanessaCapria : RT @ProfCampagna: Gennaio 2020 e Settembre 2020. Cedendo due calciatori che non hanno praticamente mai giocato in Serie A con l'Atalanta, l… - ProfCampagna : Gennaio 2020 e Settembre 2020. Cedendo due calciatori che non hanno praticamente mai giocato in Serie A con l'Atala… -

Ultime Notizie dalla rete : Percassi L’Atalanta Fondo Advent vuole una quota della Serie A: valorizzazione da 13 miliardi Corriere della Sera