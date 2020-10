OnePlus Nord Special Edition sarà presentato dopodomani (Di lunedì 12 ottobre 2020) OnePlus Nord Special Edition è il nome di una nuova versione dello smartphone che sarà presentata ufficialmente mercoledì con OnePlus 8T L'articolo OnePlus Nord Special Edition sarà presentato dopodomani proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 12 ottobre 2020)è il nome di una nuova versione dello smartphone che sarà presentata ufficialmente mercoledì con8T L'articolosaràproviene da TuttoAndroid.

Ottobre sarà un mese molto importante per OnePlus che è pronta a rinnovare sia il suo catalogo smartphone di fascia alta, sia quello dei medio gamma della linea Nord. Il primo appuntamento è fissato ...

OnePlus 8T: com’è nato il design della back cover

OnePlus 8T: una back cover traslucida inedita. Pete Lau aveva un obiettivo ben definito in mente: offrire agli utenti un telefono dal look premium con una cover avente una finitura raffinata e trasluc ...

