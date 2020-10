Nobel economia a R.Milgrom e R.Wilson,esperti di aste (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Il Nobel per l'economia è stato assegnato a R.Milgrom e R.Wilson 72 e 83 anni, due economisti statunitensi esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento per i loro studi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Ilper l'è stato assegnato a R.e R.72 e 83 anni, due economisti statunitensidi. Hanno ottenuto il riconoscimento per i loro studi ...

CarloStagnaro : Il Nobel per l'Economia è andato a Paul R. Milgrom e Robert B.Wilson - SkyTG24 : Nobel per l'Economia 2020, vincono Milgrom e Wilson - fisco24_info : Nobel economia a R.Milgrom e R.Wilson,esperti di aste: Duo studiosi Usa noto nel settore delle tlc - HelgaLeslie : RT @ilgiornale: Il Nobel per l'Economia 2020 viene assegnato a Paul R. Milgrom e Roberto B. Wilson. Hanno progettato come vendere all'asta… - Aurel89013047 : RT @sole24ore: Il premio Nobel per l'Economia quest'anno è stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson per 'il miglioramento della… -