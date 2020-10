Milano, il Teatro alla Scala cancella la campagna abbonamenti: non accadeva da un secolo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il coronavirus si intesta un altro primato: per la prima volta dal dopoguerra , infatti, il Teatro alla Scala a Milano è costrettp ad annullare la campagna abbonamenti. Per ritrovare una decisione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il coronavirus si intesta un altro primato: per la prima volta dal dopoguerra , infatti, ilè costrettp ad annullare la. Per ritrovare una decisione ...

Con ogni probabilità il sovrintendente Meyer annuncerà la stagione solo per i prossimi tre mesi: senza certezze sulla capienza consentita, impossibile fare programmi di più lungo termine ...

C’era una volta Morricone al Giuditta Pasta rivive il suo ricordo

Sabato 17 ottobre, alle ore 21, un ensemble tutto al femminile renderà omaggio a una delle figure più emblematiche del Novecento con C’era una volta Morricone, uno spettacolo che è un viaggio imperdib ...

