Lonato del Garda, in 180 per la festa di battesimo in un capannone: blitz della polizia

Brescia, 12 ottobre 2020 - La polizia ha fatto irruzione e li ha trovati mentre festeggiavano tra buffet e tavoli sistemati all'interno di un capannone di Lonato del Garda, nel Bresciano, in tutto 180

