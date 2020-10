‘Live – Non è la D’Urso’, Franceska Pepe rinnega il flirt con Vittorio Sgarbi: “Se ti sei arrabbiato perché non te l’ho data puoi anche dirlo!”. E il critico rincara la dose (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entrata a far parte della Casa del Grande Fratello Vip 5 per la sua storia durata 7 ore con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe ieri ha negato assolutamente la relazione con l’uomo ieri sera, nel corso dell’ospitata a Live – Non è La D’Urso, ammettendo di aver sfruttato il chiacchiericcio solo e unicamente per entrare a far parte del reality che ora l’ha resa nota al pubblico di Calane 5. Parole che cozzerebbero e non poco con la versione precedentemente data da Vittorio, che ha parlato di una grande passione tra i due sfociata durante una mostra e più esattamente dietro un quadro galeotto. Una storia? Direi di no. … Non è vero niente. Lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso dei suoi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entrata a far parte della Casa del Grande Fratello Vip 5 per la sua storia durata 7 ore con ild’arteieri ha negato assolutamente la relazione con l’uomo ieri sera, nel corso dell’ospitata a Live – Non è La D’Urso, ammettendo di aver sfruttato il chiacchiericcio solo e unicamente per entrare a far parte del reality che ora l’ha resa nota al pubblico di Calane 5. Parole che cozzerebbero e non poco con la versione precedentementeda, che ha parlato di una grande passione tra i due sfociata durante una mostra e più esattamente dietro un quadro galeotto. Una storia? Direi di no. … Non è vero niente. Lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso dei suoi ...

