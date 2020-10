Lele Mora: “Attori che non sono gay ma si concedono a un produttore? Tantissimi. Io ho avuto una storia con Eva Grimaldi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Finti gossip, accuse al “sistema” e nuove rivelazioni sulla storia d’amore – in realtà mai esistita – tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’Ares Gate innescato dalle rivelazioni dei due attori al Grande Fratello Vip sembrava essersi sgonfiato come un soufflé dopo l’intervista rilasciata dal produttore Alberto Tarallo da Massimo Giletti, invece nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso sono emersi alcuni dettagli che complicano il già intricato puzzle. Mentre i diretti interessanti negano sotto le telecamere del reality di Canale 5, fuori la situazione cresce con un incontrollabile effetto valanga, causato anche delle inattese dichiarazioni di Lele Mora e Fabrizio Corona. Ma andiamo con ordine. “Massimiliano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Finti gossip, accuse al “sistema” e nuove rivelazioni sullad’amore – in realtà mai esistita – tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’Ares Gate innescato dalle rivelazioni dei due attori al Grande Fratello Vip sembrava essersi sgonfiato come un soufflé dopo l’intervista rilasciata dalAlberto Tarallo da Massimo Giletti, invece nell’ultima puntata di Live Non è la D’Ursoemersi alcuni dettagli che complicano il già intricato puzzle. Mentre i diretti interessanti negano sotto le telecamere del reality di Canale 5, fuori la situazione cresce con un incontrollabile effetto valanga, causato anche delle inattese dichiarazioni die Fabrizio Corona. Ma andiamo con ordine. “Massimiliano e ...

sydk8_8 : @andreaaccordino Gay for pay a detta di Lele Mora. Il che è ancora peggio probabilmente - valeriaremondin : Ok lo facciamo entrare lele mora e Eva Grimaldi al gf o no?? Altro che vive il presente ??????#gfvip - 25e82c1a95c1496 : RT @ASlash88: Lele Mora 'Posso parlare di gossip di cui si può parlare, altri sono troppo CHOC per poterne parlare' Sempre Lele Mora: 'Mas… - 25e82c1a95c1496 : RT @stellag28: Lele Mora che spara un gossip dietro l’altro, chissà quante ne sa su tutti... #noneladurso - VirginiaRoseVT : Spero che Massi denunci Lele mora ..... ?????????? #GFVIP -