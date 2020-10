Lauro | pugno duro del sindaco | bar chiusi entro le 22 | vietato fumare in are pubbliche

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –deldi, Antonio Bossone. La fascia tricolore, in giornata, ha firmato l’ordinanza numero 54 per “ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Ordinanza che prevede la chiusura bar, ristoranti, locali, pizzerie e altre attività similie non oltre le 22. I negozi avranno l’obbligo di chiuderele 20; non sono consentite soste, il soggiorno e le passeggiate. E’ fatto anche divieto dinelle areeed aperte al pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.