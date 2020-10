Ladro in “pensione completa” | dormiva in un albergo chiuso a Ischia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno denunciato per furto un 32enne di origini venezuelane. L’uomo – di notte e con una bici elettrica – si è introdotto in un centralissimo hotel dida alcuni giorni per la stagione estiva appena conclusa. L’uomo ha messo a soqquadro gli uffici amministrativi e si è impossessato di un tablet, ha fatto colazione nella sala bar sgranocchiando alcuni snack e si è poi diretto nell’unica camera dell’aperta, la 118. Ha rubato gli indumenti che il proprietario conservava al suo interno, li ha indossati e abbandonato i propri. Il proprietario ha raggiunto l’hotel e quando ha notato la porta aperta si è insospettito. I rumori provenienti dal ...