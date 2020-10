La Juventus ha scelto: in arrivo il colpo a parametro zero (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Juventus ha scelto il suo prossimo colpo. Si tratta di uno dei giocatori più cercati dalle big del calcio europeo. David Alaba del Bayern Monaco è pronto a lasciare i tedeschi a parametro zero visto il suo contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.Juventus: Alaba a zeroCome scrive Sportmediaset, si tratta di una ghiotta occasione per la Juventus visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Alaba non ha intenzione di restare in Baviera e i discorsi sul rinnovo sembrano essersi fermati. In tal senso la Vecchia Signora si sarebbe già mossa per tempo e sarebbe a buon punto nella trattativa con l'entourage del giocatore. Alaba può arrivare a parametro zero alla fine di questa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lahail suo prossimo. Si tratta di uno dei giocatori più cercati dalle big del calcio europeo. David Alaba del Bayern Monaco è pronto a lasciare i tedeschi avisto il suo contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.: Alaba aCome scrive Sportmediaset, si tratta di una ghiotta occasione per lavisto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Alaba non ha intenzione di restare in Baviera e i discorsi sul rinnovo sembrano essersi fermati. In tal senso la Vecchia Signora si sarebbe già mossa per tempo e sarebbe a buon punto nella trattativa con l'entourage del giocatore. Alaba può arrivare aalla fine di questa ...

