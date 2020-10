Il focolaio al matrimonio con 200 persone | e a Monte di Procida è mini lockdown

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Una grande festa nuziale ha fatto esplodere unCovid adi, il più piccolo dei comuni flegrei con poco più di diecimila abitanti. Negli ultimi due giorni sono stati 13 i casi positivi ufficiali tutti legati al convivio celebrato a inizio settimana in un noto locale del confinante comune di Bacoli.con: e adiIl territorio comunale, al propagarsi di sintomi del virus, è stato subito blindato dal sindaco, Giuseppe Pugliese. Fino a martedì prossimo rimarranno chiuse scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani. Vietate, inoltre, attività sportive sia agonistiche che amatoriali, feste ...

La decisione è stata presa dal primo cittadino, in seguito all’individuazione di un nuovo focolaio scoppiato dopo un matrimonio con 200 invitati. Il sindaco Giuseppe Pugliese ha chiuso scuole, parchi ...Ma sul comunicato di diffida dell’Asl preferisco non pronunciarmi, non è il momento di polemiche» Lo screening, con il supporto della Protezione Civile e di personale del comune, è stato effettuato su ...