GF Vip, Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia a rischio nomination? Ecco che succede (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cosa sta succedendo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Su Twitter si parla – addirittura – di amicizia a “rischio” nomination. Nel frattempo, stasera, andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip. GF Vip, Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia a rischio? “Incredibile come Oppini sia diventato improvvisamente ai miei occhi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cosa stando tra Francesco? Su Twitter si parla – addirittura – dia “. Nel frattempo, stasera, andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip. GF Vip,? “Incredibile comesia diventato improvvisamente ai miei occhi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sdcsroberts : RT @hardtrashing: Rega chi è la ex di Oppini di cui sta parlando adesso? Con quale fidanzato di quale vip dell’edizione di 2 anni fa è stat… - hardtrashing : Rega chi è la ex di Oppini di cui sta parlando adesso? Con quale fidanzato di quale vip dell’edizione di 2 anni fa… - blogtivvu : #GFVip, Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia a rischio nomination? Ecco che succede - guarluc : Grande Fratello Vip, “in autostrada hai sfilato, peccato ti hanno mancata”. Oppini imita Franceska ma indigna i soc… - sededavo : EliGreg racconta di un vip che quando lo invitavano in barca cagava nel bidet Oppini: ma è un cantante? ??????… -