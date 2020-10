Franceska Pepe attaccata da Sgarbi: “Mi fai schifo, sei una bugiarda” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro di fuoco tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. I toni si sono alzati tra i due nel salotto di Barbara d’Urso. Francescka Pepe e Vittorio Sgarbi si sono trovati faccia a faccia per un confronto ieri, domenica 11 Ottobre. Tra i due pare sia scoppiata immediatamente una furibonda lite, dai toni duri e accesi. … L'articolo Franceska Pepe attaccata da Sgarbi: “Mi fai schifo, sei una bugiarda” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro di fuoco trae Vittorio. I toni si sono alzati tra i due nel salotto di Barbara d’Urso. Francesckae Vittoriosi sono trovati faccia a faccia per un confronto ieri, domenica 11 Ottobre. Tra i due pare sia scoppiata immediatamente una furibonda lite, dai toni duri e accesi. … L'articoloda: “Mi fai, sei una bugiarda” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Franceska Pepe: "Insinuazioni disgustose di Myriam Catania. Ho avuto ex benestanti, mi godo la vita"

Franceska Pepe attaccata da Sgarbi: "Mi fai schifo, sei una bugiarda"

Scontro di fuoco tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. I toni si sono alzati tra i due nel salotto di Barbara d’Urso. Francescka Pepe e Vittorio Sgarbi si sono trovati faccia a faccia per un confronto ...

Francesco Oppini imita Franceska Pepe ma i fan della modella si infuriano: ecco cosa ha detto il concorrente del GF Vip sull'ex coinquilina ...

