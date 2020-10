Francesco Totti | immenso dolore | è morto il padre Enzo | aveva il coronavirus

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave lutto per: è, ildell’ex capitano della Roma e figura fondamentale nella formazione del leggendario campione.era ricoverato all’ospedale Spallanzani per. In famiglia lo chiamavano “Lo sceriffo”, per il carattere fermo:76 anni edavuto alcuni problemi di salute qualche anno fa (quando il figlio ancora giocava a calcio): un infarto locostretto ad un periodo di malattia ed a rinunciare a vedere il figlio esibirsi sul campo in trasferta.: chi era il...