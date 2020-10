Fedez-Ferragni | arriva annuncio ufficiale sul sesso del secondo figlio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Finalmente è giunta la tanto desiderata conferma deldel futuro bebè di casa Ferragnez. A quanto pare i rumors diffusi finora, benché sul momento non confermati dalla famiglia, erano veri: Leone Luciadiventerà il fratello maggiore di una bambina. La coppia ha deciso di annunciare il nuovo arrivo con un video dolcissimo in cui, come per l’arrivo delgenito, è Leo il tenero portavoce. Il video dell’“Leo, sei contento cheuna sorellina?” “Sììììììì!”. Dura pochi secondi ma è veramente delizioso il video che mostra il piccolo Leo entusiasmarsi alla domanda dei genitori, e la sua risposta è accolta con grandissima eccitazione ...