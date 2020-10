De Boer ci ricasca | con l’Olanda è un inizio da incubo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’esordio sulla panchina Oranje per Frank Deè stato disastroso: in Olanda c’è già chi si domanda se la nomina come successore di Koeman sia stata appropriata 85 giorni alla guida dell’Inter, 76 come manager del Crystal Palace: riuscirà Frank Dea battere i suoi già invidiabili record? Battutacce a parte, i primi 20 giorni sulla panchina della sua Nazionale non sono stati granché incoraggianti. La sconfitta dell’Amsterdam Arena di mercoledì scorso in amichevole contro il Messico era stato il primo campanello d’allarme. Lo scialbo 0-0 incassato nella trasferta in Bosnia un nuovo indizio di quanto il primo approccio con l’arancione non sia stato esattamente da ricordare. Ciò che più sta facendo discutere in Olanda è, però, la ...