Coronavirus | Speranza | “Vietare tutte le feste private”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Ho proposto che vengano vietate tutte le feste private. Le feste sono una cosa che possiamo evitare”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai3.

petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Stop alle feste private e maggiori controlli' #Coronavirusitalia - fracchio_ : RT @tempoweb: Le élite si godono i tempi di crisi Agli altri resta solo la speranza - smilypapiking : RT @CalosiGuido: Mi sbaglierò, ma arrivare ad affidarsi alle, a confidare nelle 'segnalazioni' - sic dixit #Speranza - mi sembra un fallime… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

chiuso in un sacco dopo essere morto per il Covid-19. Un gruppo di colleghi nel frattempo chiudono a stento la porta del reparto di malattie infettive preso d’assalto da cittadini malati e in preda al ...Davanti alla crescita del numero dei contagi da Covid 19 scattano nuove misure restrittive ... È stato questo il ragionamento fatto ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza davanti al Comitato ...