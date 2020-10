Coronavirus, quarantena a dieci giorni, Zampa “Tempo sufficiente” (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Era prevedibile che, essendo il virus esattamente vivo come quando l'abbiamo lasciato, ci saremmo ritrovati di fronte ad un aumento dei casi. L'errore è di chi ha ritenuto di poter dire anzitempo che la questione era già risolta. Il governo non ha mai ritenuto nè sostenuto che la questione fosse risolta, tant'è vero che non sono venute meno in estate le restrizioni”. Lo ha detto a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa.“E' evidente che più le persone si muovono in libertà più il rischio si alza – ha aggiunto -. Inoltre, per la sua natura, questo virus si moltiplica in modo esponenziale. Dai 200 casi dell'estate, si è arrivati a superare 5000, ora dobbiamo fare in modo che si fermi e non cominci a correre come in passato, da qui la decisione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Era prevedibile che, essendo il virus esattamente vivo come quando l'abbiamo lasciato, ci saremmo ritrovati di fronte ad un aumento dei casi. L'errore è di chi ha ritenuto di poter dire anzitempo che la questione era già risolta. Il governo non ha mai ritenuto nè sostenuto che la questione fosse risolta, tant'è vero che non sono venute meno in estate le restrizioni”. Lo ha detto a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Sandra.“E' evidente che più le persone si muovono in libertà più il rischio si alza – ha aggiunto -. Inoltre, per la sua natura, questo virus si moltiplica in modo esponenziale. Dai 200 casi dell'estate, si è arrivati a superare 5000, ora dobbiamo fare in modo che si fermi e non cominci a correre come in passato, da qui la decisione ...

