Coronavirus, i dati della seconda ondata in Italia: Liguria la Regione con più ospedalizzati, in Valle d’Aosta la percentuale più alta di tamponi positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) La seconda ondata della pandemia da Coronavirus fa sempre meno paura, grazie ai dati che abbiamo già visto nelle scorse ore e che sono stati confermati anche dal bollettino ufficiale di oggi. Il dato più importante, che di giorno in giorno resta confermato nonostante il significativo aumento del numero assoluto dei casi positivi, è la percentuale degli ospedalizzati che è eccezionalmente bassa: soltanto poco più del 6% di tutti i positivi finisce in ospedale, e appena lo 0,5% si aggrava al punto da necessitare il ricovero nei reparti di rianimazione. Poco meno del 94% degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare, quindi si tratta di asintomatici o soggetti che ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lapandemia dafa sempre meno paura, grazie aiche abbiamo già visto nelle scorse ore e che sono stati confermati anche dal bollettino ufficiale di oggi. Il dato più importante, che di giorno in giorno resta confermato nonostante il significativo aumento del numero assoluto dei casi, è ladegliche è eccezionalmente bassa: soltanto poco più del 6% di tutti ifinisce in ospedale, e appena lo 0,5% si aggrava al punto da necessitare il ricovero nei reparti di rianimazione. Poco meno del 94% degli attualmenteè in isolamento domiciliare, quindi si tratta di asintomatici o soggetti che ...

