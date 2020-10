“Chi è Craxi? Un presidente degli Stati Uniti”: torna il Collegio. E ai casting strafalcioni a non finire (Di lunedì 12 ottobre 2020) “L’Italia? È una Repubblica fondata sul mare”. “Chi è Ambra Angiolini? La prima donna ad andare sulla luna!”. “Chi uscì sconfitto dalla battaglia di Waterloo? L’Italia”. “Quali sono le principali cause del riscaldamento globale? Le scoreg*e delle mucche”. Tra sfondoni galattici e strafalcioni pieni di ignoranza, è tornato “Il Collegio”. I casting dei nuovi alunni sono già disponibili (fino al 17 ottobre) in esclusiva su RaiPlay, e sono uno spasso. Il format è leggero ma divertente: una ventina di adolescenti rispondono alle domande più disparate (dalla storia alla geografia, fino alla matematica) per misurare il loro grado di istruzione. Le risposte divertono ma lasciano l’amaro in bocca. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) “L’Italia? È una Repubblica fondata sul mare”. “Chi è Ambra Angiolini? La prima donna ad andare sulla luna!”. “Chi uscì sconfitto dalla battaglia di Waterloo? L’Italia”. “Quali sono le principali cause del riscaldamento globale? Le scoreg*e delle mucche”. Tra sfondoni galattici epieni di ignoranza, èto “Il”. Idei nuovi alunni sono già disponibili (fino al 17 ottobre) in esclusiva su RaiPlay, e sono uno spasso. Il format è leggero ma divertente: una ventina di adolescenti rispondono alle domande più disparate (dalla storia alla geografia, fino alla matematica) per misurare il loro grado di istruzione. Le risposte divertono ma lasciano l’amaro in bocca. ...

FQMagazineit : “Chi è Craxi? Un presidente degli Stati Uniti”: torna il Collegio. E ai casting strafalcioni a non finire - paolo36100 : @Gitro77 e poi come è andata a finire ? sorse l'isis le brigate rosse e chi erano i finanziatori?per non parlare de… - arcocielo : @marcocappato Ci sarà mai una politica libera dai diktat del Vaticano? Craxi poteva abolire il Concordato e non… - salvino41171 : @EnricoLetta @SegalaMatilde In Italia c è chi rimpiange il duce, andreotti e craxi, berlusconi e qualcuno pure i te… - Massimo21705820 : @LegaSalvini Caro Matteo Tra COVID, IMMIGRAZIONE e SCUOLE non capisco cosa aspettiate a PIANTONARVI al GOVERNO e f… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi Craxi Vandali in azione, danneggiate alcune aiuole latinaoggi.eu