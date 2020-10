Calciomercato Juventus: il Real Madrid piazza il colpo, via libera Paratici? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mercato ha delle date specifiche solo per ufficializzare le operazioni, ma in Realtà non si ferma mai. Il Real Madrid viene da un Calciomercato molto povero e guarda subito al futuro fissandosi un obbiettivo per il 2021. Secondo quanto riportato da Don Balon, le Merengues avrebbero messo gli occhi su Dani Olmo. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza al Lipsia, sarebbe il giusto rinforzo per il centrocampo di Zinedine Zidane, che ha individuato in lui doti tecniche perfette per il suo stile di gioco. I tedeschi però, fissano il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro per strappare il gioiellino catalano. Con questo colpo il Real Madrid avrebbe troppi giocatori simili in rosa e starebbe pensando a una cessione di un suo pupillo. La ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mercato ha delle date specifiche solo per ufficializzare le operazioni, ma intà non si ferma mai. Ilviene da unmolto povero e guarda subito al futuro fissandosi un obbiettivo per il 2021. Secondo quanto riportato da Don Balon, le Merengues avrebbero messo gli occhi su Dani Olmo. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza al Lipsia, sarebbe il giusto rinforzo per il centrocampo di Zinedine Zidane, che ha individuato in lui doti tecniche perfette per il suo stile di gioco. I tedeschi però, fissano il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro per strappare il gioiellino catalano. Con questoilavrebbe troppi giocatori simili in rosa e starebbe pensando a una cessione di un suo pupillo. La ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - sportli26181512 : Juve-Napoli, in arrivo gli ultimi documenti: data della sentenza e posizione di Agnelli e De Laurentiis: Juventus-N… - calciomercatoit : ????Futuro #Haaland - dalla ???? sicuri: niente #Juventus, il #RealMadrid ha già bloccato l'attaccante per il futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, che bomba: “Colpo Paratici, sarà bianconero!” Juvenews.eu Juventus, retroscena Messi: i bianconeri ci hanno provato

La vicenda Leo Messi ha condizionato gran parte delle vicende dell’ultima sessione estiva di calciomercato, comprese quelle di casa Juventus. Anche i bianconeri, infatti, ci avrebbero provato per ...

Calciomercato Milan – Per Soumaré è derby con l’Inter: ma quanto costa..

Ma anche il Milan tiene i fari puntati sul mediano del Lille.. Sempre per quel che riguarda il centrocampo, ecco che la Juventus ha pronta un’offerta per un giocatore che è stato seguito anche dal ...

La vicenda Leo Messi ha condizionato gran parte delle vicende dell’ultima sessione estiva di calciomercato, comprese quelle di casa Juventus. Anche i bianconeri, infatti, ci avrebbero provato per ...Ma anche il Milan tiene i fari puntati sul mediano del Lille.. Sempre per quel che riguarda il centrocampo, ecco che la Juventus ha pronta un’offerta per un giocatore che è stato seguito anche dal ...