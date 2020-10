Buco nero affamato divora una stella delle dimensioni del Sole

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) I telescopi dell’European Southern Observatory (ESO), e di altre organizzazioni in tutto il mondo, hanno osservato un evento raro noto come distruzione mareale di unata da un.Si tratta dell’esplosione più vicina di questo tipo mai registrata finora: si trova a poco più di 215 milioni di anni luce dalla Terra, ed è stato studiato con dettagli senza precedenti.La ricerca è stata pubblicata dalla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.La negazione della scienza tra i maggiori rischi per l’umanitàunaÈ la prima volta che è stato possibile osservare così da vicino la distruzione mareale, rara e non facile da studiare, ...