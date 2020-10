Andrea Zelletta è un “comodino”? Natalia Paragoni non ci sta e interviene (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il perfido gioco del “comodino” lanciato dal GF Vip per surriscaldare l’atmosfera nella Casa ha sortito gli effetti desiderati e la definizione è andata stretta a più di un concorrente ma anche fuori dalle mura del reality, a partire da Natalia Paragoni. Ad essere compito nel centro, tra gli altri, anche il fidanzato Andrea Zelletta,... L'articolo Andrea Zelletta è un “comodino”? Natalia Paragoni non ci sta e interviene proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il perfido gioco del “comodino” lanciato dal GF Vip per surriscaldare l’atmosfera nella Casa ha sortito gli effetti desiderati e la definizione è andata stretta a più di un concorrente ma anche fuori dalle mura del reality, a partire da. Ad essere compito nel centro, tra gli altri, anche il fidanzato,... L'articoloè un “comodino”?non ci sta eproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Andrea Zelletta è un “comodino”? Natalia Paragoni non ci sta e interviene #GFVip - trash_top_ : RT @Marty_P2000: Rara foto di Andrea Zelletta in tutta la sua personalità #GFVIP - elisabe89376579 : RT @elena28813645: @giocor2 Io sono sicura che si distacca Andrea ne sta dicendo troppe su di lui. Devono fargliele vedere non si può conti… - AlcibiadeEroe : Andrea Zelletta ?? @AndreaZelletta - infoitcultura : Natalia Paragoni urla per Andrea Zelletta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta ‘Gf Vip 5’, Natalia Paragoni non ci sta e replica a coloro che accusano il fidanzato Andrea Zelletta di essere un ‘comodino’: le sue parole Isa e Chia Andrea Zelletta è un “comodino”? Natalia Paragoni non ci sta e interviene

Andrea Zelletta è un “comodino” al GF Vip? La fidanzata Natalia Paragoni non ci sta e interviene sui social in sua difesa, le sue parole.

Natalia Paragoni urla per Andrea Zelletta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip

La giovane Natalia, anche lei ex protagonista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, si è recata questo pomeriggio fuori dalla casa del Grande Fratello Vip insieme ad una sua amica, So ...

Andrea Zelletta è un “comodino” al GF Vip? La fidanzata Natalia Paragoni non ci sta e interviene sui social in sua difesa, le sue parole.La giovane Natalia, anche lei ex protagonista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, si è recata questo pomeriggio fuori dalla casa del Grande Fratello Vip insieme ad una sua amica, So ...