Anche Lisa entra nel «club» delle ragazze d’oro

In ogni sport. Per fortuna la settimana ci ha anche regalato qualche sorriso. Come il trionfo parigino di Lisa Pigato, che ad appena 17 anni è entrata nella storia del tennis portando a Bergamo il ...

Roland Garros junior, trionfo italiano: Eleonora Alvisi e Lisa Pigato vincono il doppio femminile

Sull’onda delle performance entusiasmanti di Martina Trevisan e Jannik Sinner, l’Italia è riuscita a conquistare uno dei diversi trofei messi in palio dal Roland Garros Nel torneo di doppio femminile ...

