"Tracciamenti, Immuni, assistenza delle Asl? Tutte balle": la denuncia shock (Di domenica 11 ottobre 2020) L'ex candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sanza racconta la sua esperienza: è scontro con le Asl. "Altro che Immuni. Altro che tracciamento. Vi promettono che tracciano i contatti dei malati: balle. Vi raccontano che useranno la app Immuni: fantascienza. Vi dicono che vi seguiranno mentre siete malati a casa: aspetta e spera". Una rivelazione … L'articolo "Tracciamenti, Immuni, assistenza delle Asl? Tutte balle": la denuncia shock proviene da www.meteoweek.com.

Val1Rosa : @GuidoCrosetto Motivo per cui evito immuni e il più possibile i tracciamenti. - AntonioAle57 : @lucatelese neo einstein, immuni = tracciamenti. se poi ci impiegano settimane a fare i tamponi, per te è colpa del… - lucatelese : Se non si fanno i tracciamenti serve immuni? È come preoccuparsi del tetto senza avere le mura. - prodico94 : RT @DavidBlack1980: L'italiano è quello che non scarica Immuni e poi si lamenta che 'ci sono zero tracciamenti' #ottoemezzo #LucaTelese - DavidBlack1980 : L'italiano è quello che non scarica Immuni e poi si lamenta che 'ci sono zero tracciamenti' #ottoemezzo #LucaTelese -

