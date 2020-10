Sicilia | un’automobile esce di strada durante un rally nell’Agrigentino | morto il copilota

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Stavano partecipando alla tredicesima edizione delValle del Sosio nell’Agrigentino, quando improvvisamente il pilota ha perso il controllo della macchina ed è uscito fuori. Nell’incidente ha perso la vita ilSalvatore Coniglio, 54 anni, originario di San Cipirello, in provincia di Palermo. Coniglio era sull’equipaggio 32, una Renault Clio Williams guidata dal pilota Vito Parisi, che è rimasto illeso. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sciacca, la macchina ha sbattuto prima contro un palo e poi contro un albero. L’incidente si è verificato lungo laprovinciale 37, in contrada Favara di Burgio, nel territorio di Caltabellotta. Per ricostruire la dinamica, i carabinieri si stanno occupando dei rilievi. L'articolo ...