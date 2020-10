Pensa di avere un nodulo sospetto: ma dal polmone gli estraggono… (Di domenica 11 ottobre 2020) Una storia incredibile quella di un 47 enne inglese che crede di avere un nodulo sospetto al polmone. Solo dopo l’operazione scopre la verità. Quella che infatti sembrava essere una massa tumorale, si rivela essere ben altro. Una scoperta assurda che però è riuscita a tranquillizzare l’uomo. I sintomi riportati dal malcapitato era simili a quelli del cancro ai polmoni. La causa del malessere era tuttavia ben diversa e meno grave. L’uomo di 47 anni, insospettivo dai dolori, ha deciso di sottoporsi ad una broncoscopia. Solo in quel momento è riuscito a scoprire che ciò che gli arrecava malessere era qualcosa rimasta incastrato nel suo polmone per decenni. Un oggetto incastrato nel polmone? Secondo quanto si ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020) Una storia incredibile quella di un 47 enne inglese che crede diunal. Solo dopo l’operazione scopre la verità. Quella che infatti sembrava essere una massa tumorale, si rivela essere ben altro. Una scoperta assurda che però è riuscita a tranquillizzare l’uomo. I sintomi riportati dal malcapitato era simili a quelli del cancro ai polmoni. La causa del malessere era tuttavia ben diversa e meno grave. L’uomo di 47 anni, insospettivo dai dolori, ha deciso di sottoporsi ad una broncoscopia. Solo in quel momento è riuscito a scoprire che ciò che gli arrecava malessere era qualcosa rimasta incastrato nel suoper decenni. Un oggetto incastrato nel? Secondo quanto si ...

lauraboldrini : Una strategia diffusa: interrompere l'avversario in un dibattito. Soprattutto, quando si tratta di una donna: l'uom… - borghi_claudio : @MasterM39827205 Mi sfugge la relazione fra avere il tampone e non poter respirare. Se pensa che il tampone sia un… - CarboniStelvio : RT @giovanni101255: @Cassandracaru Lei dimentica che anche quelli che la pensano diversamente da lei, erroneamente chiamati negazionisti, p… - spectrewonu : raga non riesco a dormire perche c’ho un male allo stomaco e mi prende pure il braccio quindi la mia mente pensa ch… - valy_s : @gipscli Esatto.. pensa te che ragionamento. In un contesto epidemico... MAGARI avere soluzioni alla portata di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa avere La metà degli utenti pensa di avere già un iPhone 5G - iPhone Italia iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone Simone Moro ripete dopo vent’anni la lunga cavalcata sulle montagne di casa: ecco il suo racconto.

Traversata delle Orobie 20-20, lungo il filo di cresta delle montagne e… delle emozioni: il progetto estivo di Simone Moro sulle Prealpi Orobie ...

Trionfo azzurro nel doppio jr femminile al Roland Garros con Alvisi-Pigato

Le due 17enni hanno superato le russe Bondarenko-Shnaider. Cobolli trionfa nel maschile in coppia con lo svizzero Stricker ...

Traversata delle Orobie 20-20, lungo il filo di cresta delle montagne e… delle emozioni: il progetto estivo di Simone Moro sulle Prealpi Orobie ...Le due 17enni hanno superato le russe Bondarenko-Shnaider. Cobolli trionfa nel maschile in coppia con lo svizzero Stricker ...