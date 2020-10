Parcheggia l’auto in corsia ambulanze e aggredisce forze dell’ordine, arrestato (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 38 anni è stato arrestato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa (Ce) per aver aggredito un carabiniere libero dal servizio e agenti della Polizia di Stato. L’uomo è stato fermato in un primo momento proprio dal carabiniere fuori servizio, che aveva notato il 38enne inveire contro le guardie giurbate del nosocomio che gli avevano chiesto di spostare l’auto, Parcheggiata sulla corsia di emergenza, riservata ai mezzi di soccorso. Quando ha visto la volante della Polizia di Stato, l’uomo ha perso ancora di più il controllo scagliandosi sugli agenti e colpendo con un pugno al volto il carabiniere che cercava di tenerlo fermo. Alla fine, con non poca difficoltà, il 38enne è stato bloccato e ammanettato per resistenza e lesioni a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 38 anni è statoal pronto soccorso dell’ospedale di Aversa (Ce) per aver aggredito un carabiniere libero dal servizio e agenti della Polizia di Stato. L’uomo è stato fermato in un primo momento proprio dal carabiniere fuori servizio, che aveva notato il 38enne inveire contro le guardie giurbate del nosocomio che gli avevano chiesto di spostare l’auto,ta sulladi emergenza, riservata ai mezzi di soccorso. Quando ha visto la volante della Polizia di Stato, l’uomo ha perso ancora di più il controllo scagliandosi sugli agenti e colpendo con un pugno al volto il carabiniere che cercava di tenerlo fermo. Alla fine, con non poca difficoltà, il 38enne è stato bloccato e ammanettato per resistenza e lesioni a ...

FedericoMorchi1 : @Rebolia @Casellabooksweb @GiovanniToti Parcheggia l'auto dove e' autorizzato a parcheggiarla, essendo auto ufficia… - Rebolia : @Casellabooksweb @GiovanniToti Ma chi Toti quello che parcheggia l'auto elettorale nel posto riservato ai vigili ur… - SBellini76 : 'Guarda, parcheggia l'auto, proseguiamo a pied...' - ilovepisa : RT @toscanaeroporti: Arrivi al Galilei in auto? Non perdere tempo a cercare il posto, parcheggia a dentro l'aeroporto! E' facile, veloce e.… - toscanaeroporti : Arrivi al Galilei in auto? Non perdere tempo a cercare il posto, parcheggia a dentro l'aeroporto! E' facile, veloce… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggia l’auto «Mamma, ma quella macchina non è la tua?»: riconoscono l’auto rubata, denunciati i ricettatori Corriere della Sera