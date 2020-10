Mercato Juve, Fabio Paratici ha un asso nella manica per Aouar (Di domenica 11 ottobre 2020) La pandemia che ha bloccato quasi tutto il mondo, è stata la chiave di volta che ha obbligato le dirigenze a modificare il proprio modus operandi nel calcioMercato. Lo stesso discorso è valso anche per la Juventus, che ha dovuto operare con prestiti o formule di scambio. Uno degli papabili obiettivi, non andati in porto, sarebbe stato Houssem Aouar, talento francese del Lione. Il club francese avrebbe ceduto il giocatore solo a titolo definitivo, per una valutazione totale intorno ai 50 milioni di euro. Ciò non ha allontanato solo i bianconeri, ma anche le altre squadre (come Arsenal e PSG), difatti il centrocampista è rimasto a Lione. Il futuro del franco-algerino però è ancora in divenire, e Fabio Paratici potrebbe usare uno stratagemma per convincere ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) La pandemia che ha bloccato quasi tutto il mondo, è stata la chiave di volta che ha obbligato le dirigenze a modificare il proprio modus operandi nel calcio. Lo stesso discorso è valso anche per lantus, che ha dovuto operare con prestiti o formule di scambio. Uno degli papabili obiettivi, non andati in porto, sarebbe stato Houssem, talento francese del Lione. Il club francese avrebbe ceduto il giocatore solo a titolo definitivo, per una valutazione totale intorno ai 50 milioni di euro. Ciò non ha allontanato solo i bianconeri, ma anche le altre squadre (come Arsenal e PSG), difatti il centrocampista è rimasto a Lione. Il futuro del franco-algerino però è ancora in divenire, epotrebbe usare uno stratagemma per convincere ...

