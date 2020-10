Lerager | “Covid? Adesso mi sento bene | mi manca giocare”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) Positivo al covid-19 negli scorsi giorni, Lukasattraverso instagram ha voluto salutare i tifosi del Genoa parlando della sua condizione. Questo il suo commento: “Midi nuovo. In questo momento mitantissimo il calcio, non vedo l’ora di tornare in campo, il prima possibile, con i ragazzi”. View this post on Instagram Feeling good again miss football so much at the moment looking forward to be back soon with the boys A post shared by Lukas(@12) on Oct 9, 2020 at 9:20am PDT Foto: twitter Genoa L'articolo: “Covid?mi, migiocare” proviene da Alfredo ...