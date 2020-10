Il vescovo di Pinerolo sul Covid | ' Se continua così dovremo ridurre il numero di fedeli'

(Di domenica 11 ottobre 2020) "Se;, la prima misura cheapplicare in chiesa sarà quella della riduzione del tetto massimo dei. Non dico domani ma questa sarà la prima misura restrittiva da applicare se ...

Adnkronos

Monsignor Derio Olivero: "Ci rendiamo conto che, per far fronte alla situazione generata dal Covid, occorrono interventi a vasto raggio''."Se continua così, la prima misura che dovremo applicare in chiesa sarà quella della riduzione del tetto massimo dei fedeli. Non dico domani ma questa sarà la prima misura restrittiva da applicare se ...