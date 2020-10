Il governo accelera per nuovo Dpcm, oggi vertice con il Cts (Di domenica 11 ottobre 2020) Le nuove misure anti Covid potrebbero arrivare già domani. Feste private vietate, banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte, stop a tutti gli sport di contatto a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 ottobre 2020) Le nuove misure anti Covid potrebbero arrivare già domani. Feste private vietate, banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte, stop a tutti gli sport di contatto a ...

Ultime Notizie dalla rete : governo accelera Stretta su movida in arrivo, governo accelera: ipotesi anticipo nuovo dpcm anti Covid da lunedì Fanpage.it La movida accelera un nuovo Dpcm con misure più severe e “zone rosse” nelle regioni focolaio

ROMA - Il governo si sta preparando a varare un nuovo Dpcm per contrastare la pandemia. Dopo soli tre giorni dall’approvazione del Consiglio dei ministri per l'obbligo di indossare le mascherine anche ...

Coronavirus, in arrivo nuovo dpcm: stretta su movida, feste private e sport

Il governo pensa di varare un nuovo dpcm già lunedì 12 ottobre, con una stretta che riguarda soprattutto la movida: locali chiusi a mezzanotte, divieto di vendere alcolici dopo le 22 e di sostare nel ...

ROMA - Il governo si sta preparando a varare un nuovo Dpcm per contrastare la pandemia. Dopo soli tre giorni dall'approvazione del Consiglio dei ministri per l'obbligo di indossare le mascherine anche ...