Ha lottato con tutte le forze, si arrende a 8 anni: “è stato un onore essere tua madre” (Di domenica 11 ottobre 2020) Beatrice Stellin si è arresa alla malattia: avrebbe compiuto 8 anni a dicembre. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, e non solo. beatrice stellin Ce l’aveva messa tutta, la piccola Beatrice. Viveva la sua malattia come se fosse un evento normale, cercando di continuare ad essere bambina come tutte le altre: andava a scuola, giocava, rideva, usciva con i suoi compagni di classe. Frequentava la terza elementare in una scuola del suo paese, Villadose, in provincia di Rovigo. I suoi genitori e il suo fratellino gemello non l’avevano mai lasciata sola: avevano lottato con lei fino all’ultimo. Fino alla resa: ha vinto la sua terribile malattia. Beatrice non c’è più ma ha lasciato nel cuore di tutti un ricordo meraviglioso di sè. Non ha mai avuto ... Leggi su chenews (Di domenica 11 ottobre 2020) Beatrice Stellin si è arresa alla malattia: avrebbe compiuto 8a dicembre. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, e non solo. beatrice stellin Ce l’aveva messa tutta, la piccola Beatrice. Viveva la sua malattia come se fosse un evento normale, cercando di continuare adbambina comele altre: andava a scuola, giocava, rideva, usciva con i suoi compagni di classe. Frequentava la terza elementare in una scuola del suo paese, Villadose, in provincia di Rovigo. I suoi genitori e il suo fratellino gemello non l’avevano mai lasciata sola: avevanocon lei fino all’ultimo. Fino alla resa: ha vinto la sua terribile malattia. Beatrice non c’è più ma ha lasciato nel cuore di tutti un ricordo meraviglioso di sè. Non ha mai avuto ...

nzingaretti : Con la scomparsa di #CarlaNespolo, presidente @Anpinazionale, l’Italia intera perde una donna straordinaria che ha… - OfficialASRoma : ??? “Quando giochi fai il tifo per la tua squadra. Ma quando non puoi giocare tifi ancora più forte. Ero con la mia… - anna_annalu : RT @CiaoKarol: L’ultimo saluto alla piccola Beatrice, sconfitta da un brutto male. Il dolore straziante di mamma e papà: Non ce l’ha fatta… - CiaoKarol : L’ultimo saluto alla piccola Beatrice, sconfitta da un brutto male. Il dolore straziante di mamma e papà: Non ce l’… - PalazzottoSalvo : @Eurosport_IT Un campione indiscusso. Sulla terra è il migliore. E acquista ancora più valore la prestazione del no… -

Ultime Notizie dalla rete : lottato con Ha lottato con tutte le forze, si arrende a 8 anni: "è stato un onore essere tua... CheNews.it Ferrari: la doccia fredda del Ring deve far riflettere

È vero che Leclerc in regime di safety car è stato l’unico fra quelli di testa a non fare il pit stop e si è ritrovato con le medie più consumate a lottare con tutti quelli che avevano ...

La fame di verità nell’Italia delle trame

La Rai ha messo in campo il meglio, con attori, registi, sceneggiatori che hanno reso veri, indimenticabili i personaggi delle storie del crimine, creando figure epiche (si pensi alla Piovra) ...

È vero che Leclerc in regime di safety car è stato l’unico fra quelli di testa a non fare il pit stop e si è ritrovato con le medie più consumate a lottare con tutti quelli che avevano ...La Rai ha messo in campo il meglio, con attori, registi, sceneggiatori che hanno reso veri, indimenticabili i personaggi delle storie del crimine, creando figure epiche (si pensi alla Piovra) ...